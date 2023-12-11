«Крым, Каспий и Абхазия»: Названы бюджетные направления для отдыха
Российские туристы смогут подобрать себе бюджетный вариант летнего отдыха, направлений достаточно, заявил НСН Александр Осауленко.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с НСН перечислил бюджетные направления для летнего отдыха.
«Мы можем говорить о ценах на отдых только в онлайн-режиме, так как не можем предположить, что будет завтра. Как показал этот год, вполне приемлемые цены были в Крыму. Также стоит поговорить о Каспийском побережье, где достаточно динамично развивается инфраструктура, обладающая интересными предложениями в экономическом плане. Понятно, что традиционно в пик сезона цифры будут серьезные в том же самом Краснодарском крае. Если говорить о зарубежье, то мы видим выгодные предложения в Абхазии, Казахстане, Грузии и почти во всех странах СНГ. Найти приемлемый вариант для себя сможет каждый», - сказал собеседник НСН.
Ранее член Правительства Республики Карелия, министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев в пресс-центре НСН перечислил точки притяжения туристов в регионе, в которые правительство активно вкладывается сегодня, передает «Радиоточка НСН».
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