Краснодарский край с начала 2022 года посетили 16 млн туристов

Более 16 миллионов туристов посетили Краснодарский край с начала 2022 года. Об этом рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий на Сочинском культурном инвестиционном форуме.

Названы самые популярные туристические направления 2022 года

По его словам, несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но даже превосходит показатели прошлого года.

Зарицкий отметил изменившийся качественный состав туристов. Он утверждает, что все больше гостей готовы тратить деньги на высококлассные отели, дополнительные услуги и качественный отдых, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Росавиации в очередной раз продлила режим ограничения полетов в аэропорты центральной и юной частей России. Ограничения действуют до 21 ноября.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ТуристыКраснодарский Край
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