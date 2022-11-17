Краснодарский край с начала 2022 года посетили 16 млн туристов

По его словам, несмотря на режим закрытого неба, с конца февраля турпоток не только не снизился, но даже превосходит показатели прошлого года.

Зарицкий отметил изменившийся качественный состав туристов. Он утверждает, что все больше гостей готовы тратить деньги на высококлассные отели, дополнительные услуги и качественный отдых, передает РИА Новости.

На прошлой неделе Росавиации в очередной раз продлила режим ограничения полетов в аэропорты центральной и юной частей России. Ограничения действуют до 21 ноября.

