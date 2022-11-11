Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 ноября
Режим ограничения полетов в аэропорты ряда российских регионов продлен до 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры касаются воздушных гаваней Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Анапы, Геленджика. Кроме того, ограничения ввели в аэропортах Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы. Другие аэропорты страны продолжают работать штатно, пишет РИА ФАН.
«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — добавили в Росавиации.
Между тем федеральное агентство и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья, пишет «Свободная пресса». Однако начало перелетов пока не гарантировано: график и детали вылетов еще не определены.
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