Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 ноября

Меры касаются воздушных гаваней Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Анапы, Геленджика. Кроме того, ограничения ввели в аэропортах Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы. Другие аэропорты страны продолжают работать штатно, пишет РИА ФАН.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — добавили в Росавиации.

Между тем федеральное агентство и аэропорт Владивостока одобрили запуск рейсов «Аэрофлота» в Таиланд из Приморья, пишет «Свободная пресса». Однако начало перелетов пока не гарантировано: график и детали вылетов еще не определены.

