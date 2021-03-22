Шойгу показал Путину свой детский Хемчик

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в сибирской тайге. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин и Шойгу катались на вездеходах и гуляли по таежным лесам. Затем они пообедали на свежем воздухе, а после Шойгу показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.

Пресс-секретарь Владимира Путина в 1999-2000 годах, президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, где именно Шойгу гулял с президентом: