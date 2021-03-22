Шойгу показал Путину свой детский Хемчик

Бывший пресс-секретарь Путина, а ныне президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в эфире НСН рассказал, что для министра обороны выбор места отпуска неслучаен.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в сибирской тайге. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин и Шойгу катались на вездеходах и гуляли по таежным лесам. Затем они пообедали на свежем воздухе, а после Шойгу показал президенту мастерскую, где занимается резьбой по дереву.

Пресс-секретарь Владимира Путина в 1999-2000 годах, президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" рассказал, где именно Шойгу гулял с президентом:

Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в сибирской тайге
«В Тыве особо стоит выделить такие места, как знаменитое верховье реки Каа-Хем, реки Хамсара и Хемчик. На последней реке любит бывать Шойгу, с ней у него связаны какие-то детские воспоминания, он там охотился с отцом. Там очень красиво. У Путина неплохой советчик Шойгу, таежный человек, охотник, наполовину тувинец, он знает тайгу не хуже меня. Я уступаю ему место», - добавил путешественник.

Вместе с тем эксперт НСН уверен, что рядовому россиянину такой отдых будет не по карману.

«Нет ничего более глупого, чем потратить время и деньги на отдых в тайге на два дня. Туда не надо ехать на два дня, как не надо лететь на два дня в Новую Зеландию или Австралию. Это путешествие как минимум на неделю, а лучше дольше, потому что все самое прекрасное в Туве находится довольно далеко и труднодоступно. Туда кроме как на вертолете не попасть, а это дорогое удовольствие. Полетный час вертолета стоит 150 тысяч рублей, а если вам лететь куда-то, куда лететь полтора-два часа, то это нужно умножить на два и оплатить еще и обратный полет вертолета», - заключил Кожухов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже на отдыхе у Путина был под рукой ядерный чемоданчик.

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ФОТО: kremlin.ru
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