Песков заявил, что Путин берёт ядерный чемоданчик даже на отдых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин даже на отдыхе обеспечен всем необходимым для работы оборудованием, сообщает РИА Новости.

По его словам, при главе государства всегда находятся, в том числе, необходимые средства стратегической связи.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли российского лидера во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Ранее президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели выходные в Сибирском федеральном округе, сообщает RT. Пресс-секретарь российского лидера рассказал, что они передвигаются на вездеходе, а также совершают пешие прогулки по тайге.

