Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в сибирской тайге

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля отметил, что гуляют пешком и катаются на вездеходе.

Стало известно, что глава Минобороны показал президенту свою столярную мастерскую, где любит изготавливать деревянные поделки, пишет Газета.ru.

О том, что Владимир Путин собирается на выходных в тайгу, он сообщил в четверг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести разговор после его обвинений в адрес России и лично Владимира Путина.

