Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в тайге. Они передвигаются по Сибири на вездеходах и гуляют по таежным лесам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал Песков.
Также официальный представитель Кремля отметил, что гуляют пешком и катаются на вездеходе.
Стало известно, что глава Минобороны показал президенту свою столярную мастерскую, где любит изготавливать деревянные поделки, пишет Газета.ru.
О том, что Владимир Путин собирается на выходных в тайгу, он сообщил в четверг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести разговор после его обвинений в адрес России и лично Владимира Путина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 299 / сут.
Умерли
95 030+371 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 743 / сут.
- В ОБСЕ рассказали об обстреле беспилотника миссии в Донбассе
- Локализовано возгорание в шахте под Белгородом
- Путин проведет совещание о наращивание производства вакцин
- Ущерб от нападения радикалов на офис Зеленского оценили в 2 млн гривен
- В ДНР раскрыли планы Киева масштабной атаки в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru