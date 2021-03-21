Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в тайге. Они передвигаются по Сибири на вездеходах и гуляют по таежным лесам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

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«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», — сказал Песков.

Также официальный представитель Кремля отметил, что гуляют пешком и катаются на вездеходе.

Стало известно, что глава Минобороны показал президенту свою столярную мастерскую, где любит изготавливать деревянные поделки, пишет Газета.ru.

О том, что Владимир Путин собирается на выходных в тайгу, он сообщил в четверг, предложив американскому коллеге Джо Байдену провести разговор после его обвинений в адрес России и лично Владимира Путина.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСибирьОтдыхСергей ШойгуВладимир Путин
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