Кожемяко: РФ и КНР возобновят безвизовые туристические обмены весной
Власти Приморского края ожидают, что безвизовые туристические обмены между Россией и Китаем возобновятся весной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко, который совершил рабочую поездку в КНР.
По его словам, с учетом перехода полномочий от Агентства по туризму в Минэкономики необходимо согласовать документы на уровне министерства экономического развития. Как отметил глава региона, безвизовый въезд для туристических групп даст возможность полностью заполнять рейсы «Аэрофлота» и компании «Аврора» российскими и китайскими туристами.
Кожемяко указал, что край готов к приему туристов из Китая.
Ранее Кожемяко заявил, что Приморье в 2023 году ожидает до 300 тысяч китайских туристов.
Напомним, 26 марта запустили первый с 2020 года регулярный рейс из Владивостока в Китай.
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