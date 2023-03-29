Кожемяко: РФ и КНР возобновят безвизовые туристические обмены весной

По его словам, с учетом перехода полномочий от Агентства по туризму в Минэкономики необходимо согласовать документы на уровне министерства экономического развития. Как отметил глава региона, безвизовый въезд для туристических групп даст возможность полностью заполнять рейсы «Аэрофлота» и компании «Аврора» российскими и китайскими туристами.

Кожемяко указал, что край готов к приему туристов из Китая.

Ранее Кожемяко заявил, что Приморье в 2023 году ожидает до 300 тысяч китайских туристов.

Напомним, 26 марта запустили первый с 2020 года регулярный рейс из Владивостока в Китай.

