26 марта запустят первый с 2020 года рейс из Владивостока в Китай

26 марта запустят первый с 2020 года регулярный рейс из Владивостока в Китай, сообщает «РЕН ТВ».

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В 11:20 самолет авиакомпании «Аврора» взлетит из столицы Приморского каря и возьмет курс на Харбин. В неделю будет выполняться по три рейса. Для пассажиров, прилетевших в Харбин, предусмотрен безвизовый транзит при заполнении всех соответствующих документов в аэропорте Владивостока.

Напомним, Россия и Шри-Ланка увеличат число рейсов между странами.

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