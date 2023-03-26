26 марта запустят первый с 2020 года рейс из Владивостока в Китай
26 марта 202302:18
26 марта запустят первый с 2020 года регулярный рейс из Владивостока в Китай, сообщает «РЕН ТВ».
В 11:20 самолет авиакомпании «Аврора» взлетит из столицы Приморского каря и возьмет курс на Харбин. В неделю будет выполняться по три рейса. Для пассажиров, прилетевших в Харбин, предусмотрен безвизовый транзит при заполнении всех соответствующих документов в аэропорте Владивостока.
Напомним, Россия и Шри-Ланка увеличат число рейсов между странами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru