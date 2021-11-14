В России разработали многоразовый корабль для суборбитального туризма
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом, сообщает ТАСС со ссылкой на патент на изобретение.
Как отмечается, корабль будет осуществлять взлет и посадку вертикально. Участники полета смогут ощутить через скафандр вакуум космического пространства. По словам разработчиков, максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с, потому тепловые нагрузки не страшны.
Корабль будет находиться в невесомости около трех минут. За это время туристы смогут парить не только над креслом, но и за пределами корабля в случае подготовки и крепления с помощью фала.
Космический туризм – это хайп, а России следует вложиться в другие проекты в космосе. Такое мнение в разговоре с НСН высказал главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
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