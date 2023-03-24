Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре
Путешественник Федор Конюхов продемонстрировал первые фотографии, сделанные во время полета на крупнейшем в России воздушном шаре. Снимки размещены в его Telegram-канале.
На изображении заметна покрытая льдом поверхность наиболее крупного озера Мурманской области — Имандра. Скриншот с трекера показывает, что сейчас участники экспедиции огибают горный массив в районе Апатит.
«Курс аэростата с западного постепенно меняется на северный и в ближайшие часы перейдет на восточный — генеральный», — сообщил путешественник.
Ранее Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru