Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов продемонстрировал первые фотографии, сделанные во время полета на крупнейшем в России воздушном шаре. Снимки размещены в его Telegram-канале.

Федор Конюхов завершил одиночную полярную экспедицию в рамках проекта «Чистая Арктика»

На изображении заметна покрытая льдом поверхность наиболее крупного озера Мурманской области — Имандра. Скриншот с трекера показывает, что сейчас участники экспедиции огибают горный массив в районе Апатит.

«Курс аэростата с западного постепенно меняется на северный и в ближайшие часы перейдет на восточный — генеральный», — сообщил путешественник.

Ранее Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета

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ФОТО: t.me/konyukhovfedor
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