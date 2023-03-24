Конюхов опубликовал кадры полета на крупнейшем в России воздушном шаре

На изображении заметна покрытая льдом поверхность наиболее крупного озера Мурманской области — Имандра. Скриншот с трекера показывает, что сейчас участники экспедиции огибают горный массив в районе Апатит.

«Курс аэростата с западного постепенно меняется на северный и в ближайшие часы перейдет на восточный — генеральный», — сообщил путешественник.

Ранее Конюхов и мастер спорта международного класса, пилот Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета

