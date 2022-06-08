Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый рекорд беспосадочного полета

Руководитель экспедиции, сын путешественника Оскар Конюхов заявил, что за шесть часов они пролетели на мотопараплане без посадки 500 км.

По его словам, предыдущий рекорд принадлежал пилоту из Польши Кшиштофу Ромицки, который в 2018 годы пролетел без посадки 427 км.

Ранее Оскар Конюхов заявил, что в 2022 году его отец планирует отправиться в кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии, сообщает RT.

