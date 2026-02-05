Песков: США не ответили на инициативу по потолкам вооружений

США не ответили на предложение России об ограничении стратегических вооружений после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неотвеченной осталась также наша инициатива сохранить потолки ограничений еще на год... после завершения срока действия этого документа», - указал представитель Кремля.

Также Песков высказался о прекращении срока действия ДСНВ, не продленного Вашингтоном. Договор завершит свое действие по истечении дня 5 февраля, пишет RT. Россия оценивает это негативно и выражает сожаление.

Ранее в МИД России заявили, что Москва готова к решительным шагам для купирования угроз своей безопасности после истечения ДСНВ. Российская сторона может принять военно-технические контрмеры.

