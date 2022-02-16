Количество посещений музеев Кремля упало из-за пандемии в пять раз
Музеи московского Кремля в прошлом году посетили около 550 тысяч туристов. Это примерно в пять раз меньше, чем до начала пандемии в 2018-2019 годах. Об этом сообщила гендиректор музеев московского Кремля Елена Гагарина.
По её словам, после закрытия весной 2020 года, музеи возобновили прием посетителей 3 июля. При этом экскурсии проходят с ограничениями по количеству людей в группах, в том числе, при посещении Соборной площади. При входе в Кремль у всех гостей проверяют QR-коды, уточнила Гагарина.
Она также рассказала о том, что музеи Кремля готовят на этот год ряд уникальных выставок. Так, в ноябре откроется выставка, приуроченная к юбилею основания СССР. На ней будут представлены фотографии и документы, связанные с созданием Советского Союза, а также личные вещи первого наркома иностранных дел СССР Георгия Чичерина.
«Таких предметов больше нигде не существует – это военная форма Чичерина, которую он носил на протяжении нескольких лет. Форма почетного красноармейца особой конвойной роты и форма почетного курсанта высшей хозяйственной школы РККА», – добавила Гагарина.
Как передаёт Интерфакс, говоря о прогнозах турпотока на этот год, гендиректор отметила, что всё будет зависеть от ограничений, связанных с распространением коронавируса и от открытия границы для иностранных туристов.
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