Количество посещений музеев Кремля упало из-за пандемии в пять раз

Музеи московского Кремля в прошлом году посетили около 550 тысяч туристов. Это примерно в пять раз меньше, чем до начала пандемии в 2018-2019 годах. Об этом сообщила гендиректор музеев московского Кремля Елена Гагарина.

По её словам, после закрытия весной 2020 года, музеи возобновили прием посетителей 3 июля. При этом экскурсии проходят с ограничениями по количеству людей в группах, в том числе, при посещении Соборной площади. При входе в Кремль у всех гостей проверяют QR-коды, уточнила Гагарина.