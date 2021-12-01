Журнал National Geographic Traveler назвал «Сокровища России»

Среди пляжных и оздоровительных курортов России первое место конкурса досталось городу-курорту Белокуриха в Алтайском крае. Далее в списке город Зеленоградск в Калининградской области, полуостров Копылово под Самарой, курорт «Нальчик» в Кабардино-Балкарии. Замыкает пятёрку курортных «Сокровищ России» солёное озеро Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области. Участники голосования отметили его за доступ к лечебным солям и глине, которые по своему действию и составу схожи с грязями Мертвого моря в Израиле.

Победителем в номинации «народный промысел» стало Вологодское кружево. Самым привлекательным общественным пространством назван остров Канта в Калининградской области. К сокровищам природы России участники голосования отнесли столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Республике Коми. Лучшим экскурсионным туром стал «Космический маршрут по Калуге». Победителем среди блюд национальной кухни признаны Буузы – бурятское блюдо, которое означает «мясо, завернутое в тесто» и внешне похожее на традиционное жилище бурят – юрту.