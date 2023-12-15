КНДР разработала маршруты для российских туристов
Северная Корея предлагает российским туроператорам организовать туристические маршруты по стране по трем направлениям, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Среди обсуждаемых направлений железнодорожный маршрут Уссурийск – Туманган – Раджин, водное сообщение из Владивостока через порты Раджин, Чхончжин и Вонсан и авиаперелеты между Владивостоком и Пхеньяном. Приморье с российской стороны готово подключиться к работе, уточнил Кожемяко после встречи с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном.
Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было возобновлено в августе 2023 года. Самолеты авиакомпании Air Koryo дважды в неделю совершают полеты из Владивостока в Пхеньян. Предполагается, что с ростом спроса число рейсов увеличится. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья пока нет.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что Северная Корея не будет пользоваться высоким спросом у российских туристов, поскольку не выдержит конкуренции с таким интересным направлением, как Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru