КНДР разработала маршруты для российских туристов

Северная Корея предлагает российским туроператорам организовать туристические маршруты по стране по трем направлениям, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

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Среди обсуждаемых направлений железнодорожный маршрут Уссурийск – Туманган – Раджин, водное сообщение из Владивостока через порты Раджин, Чхончжин и Вонсан и авиаперелеты между Владивостоком и Пхеньяном. Приморье с российской стороны готово подключиться к работе, уточнил Кожемяко после встречи с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР было возобновлено в августе 2023 года. Самолеты авиакомпании Air Koryo дважды в неделю совершают полеты из Владивостока в Пхеньян. Предполагается, что с ростом спроса число рейсов увеличится. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья пока нет.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что Северная Корея не будет пользоваться высоким спросом у российских туристов, поскольку не выдержит конкуренции с таким интересным направлением, как Китай.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:РоссияТуризмКНДР

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