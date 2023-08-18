«Лучше в Китай»: Северную Корею назвали неинтересным туристическим направлением

Ранее стало известно, что россияне смогут летать в Северную Корею из Владивостока. Северокорейская компания Air Koryo опубликовала на своем сайте рейсы до российского города. Полет Пхеньян - Владивосток обойдется в 230 долларов (более 20 тысяч рублей). Рейсы были отменены несколько лет назад из-за пандемии COVID, однако сейчас ограничения снимают.



«Туризм в Северную Корею и в допандемийные времена был очень слабо развит, потому что это абсолютно малоинтересное направление. Там невозможно ходить одному: вы постоянно перемещаетесь под наблюдением некого гида, который как бы сам не говорит, но, по догадкам, является внештатным сотрудником спецслужб. По факту, этот гид покажет только то, что можно показывать, сами вы не имеете права ничего смотреть, дается очень ограниченное свободное время. Это не про туризм, про что угодно, но точно не про туризм. Почему, например, Москва - Пхеньян не делают рейсы? Почему именно Владивосток - Пхеньян? Эти рейсы будут в первую очередь для рабочих мигрантов из Северной Кореи, которые будут работать в Приморском крае», - сказал собеседник НСН.

По его словам, жителям Приморского края куда интереснее путешествовать в Китай.



«Жителям Дальнего Востока больше интересно поехать в Китай. Сейчас сделали групповые безвизовые поездки. Уже первые группы из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска массово поехали в Китай. Они там могут что-то купить интересное, в России продать, что-то из России повезти в Китай. А из Северной Кореи и в Северную Корею нечего везти! Это страна, в которой абсолютно нечего купить. Там продаются только цитатники Ким Ир Сена. Ценность этих цитатников невысокая только. Плюс Северная Корея - визовая страна в отличие от соседнего Китая. Виза эта дается далеко не всем, её получить достаточно тяжело и долго. Никакой туристической перспективы нет», - заключит эксперт.

Ранее Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что курортные сборы отпугивают россиян от внутреннего туризма, а владельцев гостевых домов - от легализации.

