Путин: В России китайский язык учат более 100 тысяч граждан

Свыше 100 тысяч россиян изучают китайский язык в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

Песков рассказал, что его дочь заговорила по-китайски раньше, чем по-русски

Глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия перекрестных Годов сотрудничества РФ и КНР в области образования, пишет RT.

«Из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком, сейчас это более 100 тыс. человек», - цитирует Путина ТАСС.

По словам президента, еще 20 тысяч российсиких граждан осваивают язык в рамках образовательных программ в Китае.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры