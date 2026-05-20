Путин: В России китайский язык учат более 100 тысяч граждан
Свыше 100 тысяч россиян изучают китайский язык в России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия перекрестных Годов сотрудничества РФ и КНР в области образования, пишет RT.
«Из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком, сейчас это более 100 тыс. человек», - цитирует Путина ТАСС.
По словам президента, еще 20 тысяч российсиких граждан осваивают язык в рамках образовательных программ в Китае.
