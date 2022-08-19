Кэшбэк за путешествие на Дальний Восток увеличен до 40 тысяч рублей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое увеличивает с 20 тысяч до 40 тысяч рублей максимальную сумму кешбэка при бронировании отелей или санаториев на Дальнем Востоке, сообщается на сайте кабмина.

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Продажи осенних туров с кешбэком стартуют 25 августа и коснутся поездок в период с 1 октября по 25 декабря, а для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации. Для того, чтобы вернуть до 20% стоимости путевки необходимо, чтобы путешествие длилось не менее четырех дней и трех ночей. Кроме того, оплата за путевку должна быть произведена с использованием карты «Мир». Деньги вернутся на неё автоматически в течение пяти дней после оплаты.

Ранее были названы популярные направления в рамках туристического кешбэка.

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ФОТО: Vladivostok.ru
ТЕГИ:Внутренний ТуризмМихаил МишустинПремьер-министрПравительство России
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