«Это сговор». Валуев прокомментировал резко взлетевшую стоимость отдыха на турбазах
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Николай Валуев заявил, что суть программы туристического кешбэка оказалась утрачена, сообщает NEWS.ru.
По его словам, внутренний туризм не стал более доступным, так как отели и базы отдыха стали повышать цены на услуги как раз на уровень предусмотренного по программе возврата средств — в районе 20%.
вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, в свою очередь, добавил, что средняя стоимость проживания в сутки в загородном отеле или на базе отдыха составляет 15 тысяч рублей. Таким образом, за уикэнд россиянин заплатить сумму, практически равную средней месячной зарплате в регионе.
Валуев добавил, что подобный бизнес - не бизнес вовсе, а сговор, и в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии Илья Уманский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне в среднем тратят на отпуск 35-37 тысяч рублей и на такую сумму сложно найти высокий уровень сервиса.
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