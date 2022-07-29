«Это сговор». Валуев прокомментировал резко взлетевшую стоимость отдыха на турбазах

По его словам, внутренний туризм не стал более доступным, так как отели и базы отдыха стали повышать цены на услуги как раз на уровень предусмотренного по программе возврата средств — в районе 20%.

вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, в свою очередь, добавил, что средняя стоимость проживания в сутки в загородном отеле или на базе отдыха составляет 15 тысяч рублей. Таким образом, за уикэнд россиянин заплатить сумму, практически равную средней месячной зарплате в регионе.

Валуев добавил, что подобный бизнес - не бизнес вовсе, а сговор, и в ситуацию должна вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии Илья Уманский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россияне в среднем тратят на отпуск 35-37 тысяч рублей и на такую сумму сложно найти высокий уровень сервиса.

