Карелия вошла в топ самых интересных летних локаций
Карелия попала в топ-6 самых интересных мест для путешествий летом.
По данным онлайн-сервиса путешествий туту.ру, самыми интересными для туристов являются Москва, Санкт-Петербург, «Золотое кольцо», Сочи, Крым, Байкал и Карелия.
Карелию авторы списка называли краем лесов и озер, а также российской сказкой. Отмечается, что 85% площади республики покрыто лесами.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне все чаще выбирают для своих туристических поездок Карелию, однако на данный момент большому потоку мешают высокие цены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru