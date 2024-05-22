Карелия вошла в топ самых интересных летних локаций

По данным онлайн-сервиса путешествий туту.ру, самыми интересными для туристов являются Москва, Санкт-Петербург, «Золотое кольцо», Сочи, Крым, Байкал и Карелия.

Карелию авторы списка называли краем лесов и озер, а также российской сказкой. Отмечается, что 85% площади республики покрыто лесами.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне все чаще выбирают для своих туристических поездок Карелию, однако на данный момент большому потоку мешают высокие цены.

