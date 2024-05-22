Турпоток в Сочи вырос на 9% с начала 2024 года

С начала 2024 года Сочи посетили больше 2,3 миллиона человек, рассказали в пресс-службе мэрии города-курорта.

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Отмечается, что показатели этого года на 9% превышают прошлогодние.

Заммэра города-курорта Вадим Снегирев отметил, что в мае 2024 года в Сочи отдыхают больше 142 тысяч туристов. В ближайшее время ожидается увеличение турпотока.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Сочи может начаться дефицит мест в гостиницах в сегменте «все включено», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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