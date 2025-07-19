В аэропорту Геленджика заявили о нехватке персонала

По его словам, на время закрытия персонал не распускали - люди получали зарплату. Сотрудников также отправляли в аэропорту Сочи, Казаки и Санкт-Петербурга на помощь.

В беседе с РИА Новости Таранченко также отметил, что во время закрытия аэропорта сотрудники посещали курсы повышения квалификации и получали новую технику.

Аэропорт Геленджика открылся 10 июля впервые с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля.

