В аэропорту Геленджика заявили о нехватке персонала
В аэропорту Геленджика, который открылся спустя три года, не хватает персонала, заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко.
По его словам, на время закрытия персонал не распускали - люди получали зарплату. Сотрудников также отправляли в аэропорту Сочи, Казаки и Санкт-Петербурга на помощь.
В беседе с РИА Новости Таранченко также отметил, что во время закрытия аэропорта сотрудники посещали курсы повышения квалификации и получали новую технику.
Аэропорт Геленджика открылся 10 июля впервые с начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый после трехлетнего перерыва самолет вылетел из Москвы в Геленджик 18 июля.
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