Калужскую область в 2022 году посетило более 3 млн туристов
Калужскую область в 2022 году посетили 3,3 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, это на 20% больше, чем за 2021 год.
Глава региона отметил, что выросло число туристов, которые посетили область в новогодние каникулы - это около 125 тысяч человек.
Калужская область намерена развивать патриотический туризм, экологические маршруты и тропы, промышленный туризм. Также регион собирается сделать акцент на малых исторических городах.
Средняя стоимость тура по России составляет 45 тысяч рублей, с отменой НДС для туроператоров цена поездки станет дешевле примерно на три тысячи рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в разговоре с НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Будапешт обвинил Украину в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров
- Роскосмос показал фото отколовшегося от ледника гигантского айсберга в Антарктиде
- Mastercard потеряла 30 млн долларов из-за приостановки деятельности в России
- Власти США объявили «Группу Вагнера» транснациональной криминальной организацией
- США ввели визовые санкции против более 500 представителей ВС РФ
- Собянин: Образовательный комплекс на 400 мест введут в строй в этом году в районе Аэропорт
- США ввели санкции в отношении Мантурова и Минниханова
- Лондон намерен поставить танки Challenger 2 на Украину до конца марта
- Актёр Тиль Швайгер отказался сниматься в российско-немецком фильме
- Степашин предложил переименовать Волгоград
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru