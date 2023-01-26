Калужскую область в 2022 году посетило более 3 млн туристов

Калужскую область в 2022 году посетили 3,3 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, это на 20% больше, чем за 2021 год.

Глава региона отметил, что выросло число туристов, которые посетили область в новогодние каникулы - это около 125 тысяч человек.

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Калужская область намерена развивать патриотический туризм, экологические маршруты и тропы, промышленный туризм. Также регион собирается сделать акцент на малых исторических городах.

Средняя стоимость тура по России составляет 45 тысяч рублей, с отменой НДС для туроператоров цена поездки станет дешевле примерно на три тысячи рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТуристыКалужская Область
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