Калужскую область в 2022 году посетило более 3 млн туристов

Калужскую область в 2022 году посетили 3,3 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, это на 20% больше, чем за 2021 год.

Глава региона отметил, что выросло число туристов, которые посетили область в новогодние каникулы - это около 125 тысяч человек.