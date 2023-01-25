Раскупают за несколько дней: В речном туризме подтвердили рост бронирований
Среди россиян наиболее популярны круизы из Москвы в Санкт-Петербург, круизы на Соловецкие острова и Валаам, отметил в эфире НСН Илья Суховольский.
Благодаря выросшему спросу на речные круизы внутри страны у отрасли есть все шансы приблизиться к допандемийным показателям продаж, рассказал заместитель гендиректора по развитию компании «ВодоходЪ» Илья Суховольский в разговоре с НСН.
Накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что в 2022 году по туристическим маршрутам внутренним водным транспортом в поездках было перевезено более 220 тысяч туристов, рост составил 35,5% к 2021 году. Илья Суховольский отметил, что четвертый год подряд круизная отрасль работает исключительно на российского туриста.
«Динамика продаж по речным круизам в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выше на 20%. В сравнении с 2019 годом спрос вырос на 9%. Четвертый год подряд круизная отрасль работает исключительно на российского туриста, и доля россиян постоянно растет. В 2018 году, с учетом иностранного потока, общее число туристов, побывавших в круизах коипании, составило более 130 тысяч, из которых 36% — иностранцы. В прошлом году в круизах отдохнуло более 120 тысяч человек (на 30% больше, чем в 2021 году). В будущем году есть все шансы приблизиться к допандемийным показателям продаж, благодаря туристическому потоку внутри страны, компания планирует обслужить 138 тысяч туристов», - сказал Суховольский.
Он отметил, что в топ-6 направлений входят круизы на 7-8 дней из Москвы до Санкт-Петербурга или в обратном направлении, круизы на Соловецкие острова, круизы на Валаам из Санкт-Петербурга. Также большим спросом пользуются круизы выходного дня из Москвы в Тверь, Мышкин, Рыбинск и Углич, круизы по Золотому кольцу и круизы в Татарстан и Башкирию.
Представитель «ВодоходЪ» добавил, что круизы с ограниченным предложением начинают раскупать в первую очередь, а короткие круизы могут быть раскуплены за несколько дней. При этом он указал, что спрос на круизы в люксовом сегменте остается традиционно высоким. Средняя стоимость дня тура в различных классах круизного продукта в 2023 году выросла в среднем на 6%, сказал Суховольский.
«На конец января средняя по флоту загрузка рейсов от общей пассажировместимости всех эксплуатируемых судов составляет 30%. В первую очередь раскупаются круизы в высокий сезон (летние месяцы) и туры с ограниченным предложением, например, круизы в Уфу в начале мая, которые из-за низкого уровня воды в реке Белая возможны только ранней весной. Круизы на лето лучше бронировать заранее по акции раннего бронирования», - резюмировал собеседник НСН.
Россияне с 1 по 10 января 2023 года гораздо активнее бронировали путёвки, чем в первые десять дней 2022 года. По данным сервиса бронирований Tvil. Ru, количество заявок выросло на 205%. Спрос на летние месяцы снизился, зато вырос на спонтанные бронирования (54% из них – на январь, 8% - на февраль). А вот горизонт планирования поездок россиян снизился.
Чаще всего в начале года россияне бронировали путевки в Сочи (18% броней), Санкт-Петербург (8%) и Москву (7%). Ещё 5% броней пришлись на Анапу и 3% - на Геленджик. В топ-10 попали Казань, Ялта, Краснодар, Красная Поляна и Гагра.
Ранее сообщалось, что руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, планирует запустить рейсы из Сочи в Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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