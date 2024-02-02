Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале

Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется жилье в Екатеринбурге, в Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре.

Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, напоминает «Радиоточка НСН».

