Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале
Калининград, Екатеринбург и Тула стали самыми бюджетными направлениями для отдыха по России в феврале, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис бронирования МТС Travel и Bronevik.com.
Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется жилье в Екатеринбурге, в Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре.
Ранее сообщалось, что отдых в санаториях РФ в 2024 году подорожал на 10–30%. Отмечается, что стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса. Так, туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru