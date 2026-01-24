В России назвали самый дорогой и самый бюджетный тур в 2025 году

Путешествие на Мальдивы из Москвы стало самым дорогим туром 2025 года, а самой бюджетной стала поездка из Минеральных Вод в Сочи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интернет-магазин туров Travelata.

Тур на Мальдивы стоимостью 4,4 млн рублей заказали пара взрослых с двумя детьми. Отдыхающие остановились в пятизвездочном отеле с системой питания «все включено» на 12 ночей.