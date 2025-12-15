СМИ: Зеленский отказался от СЭЗ в Донбассе и отвода войск

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с участием американской и украинской делегаций в Берлине отверг предложения по выводу военных из Донбасса и созданию в регионе демилитаризованной свободной экономической зоны. Об этом пишет Politico.

Уиткофф: Вашингтон и Киев достигли значительного прогресса в обсуждении мирного плана

С соответствующими инициативами ранее выступал Вашингтон.

По данным издания, американская сторона настаивает на территориальных уступках со стороны Украины для завершения конфликта. Однако страны Европы не согласны с этим, они считают, что вопрос территорий не стоит обсуждать, пока Киеву не предоставят гарантии безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп резко усилил давление на Зеленского для урегулирования украинского конфликта, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВладимир Зеленский

