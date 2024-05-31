Вице-мэр Анапы рассказал, что населенный пункт не лишился статуса города-курорта

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания Краснодарского края сообщили, что Анапа в ходе административно-муниципальной реформы лишилась статус города, став муниципальным округом. Однако Вовк пояснил, что издания неверно трактуют информацию.

«В действительности Анапа изменила статус городского округа на муниципальный округ, но не перестала от этого быть городом, осталась городом-курортом. Простых граждан перемены не затронут, это просто реформа приведения к единообразию, которая идет по России уже несколько лет. Единственное изменение в плюс – более активное участие муниципального округа города-курорта Анапа в федеральных и краевых программах, нацеленных на развитие сельских территорий. Теперь больше возможностей привлекать бюджетные средства для развития», - заявил собеседник НСН.

Численность сельского населения в Анапе превысила количество горожан, что привело к несоответствию по доле городского населения и по территории для статуса муниципального образования, передает «Радиоточка НСН».

