Опрос: Каждый пятый родитель отправит ребенка в лагерь этим летом

Порядка 39% родителей, которые решили отправить детей в лагерь, потратят на это менее 20 тысяч рублей, еще 27% планируют потратить от 20 до 40 тысяч рублей. Кроме того, 12% респондентов отметили, что отдых их детей в детском лагере будет организован за счет бюджета или работодателя, отмечает «Газета.Ru».

Самыми популярными у россиян лагерями стали загородные (37%) и городские муниципальные (26%). Частные лагеря для своих детей рассматривают 23% россиян. Еще 37% опрошенных рассказали, что рассматривают лагеря для оздоровления и профилактики болезней у детей.

Опрос был проведен в период с 6 по 17 мая 2024 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо оснастить убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны.

