Опрос: Каждый пятый родитель отправит ребенка в лагерь этим летом
Родители каждой пятой семьи в России отправят ребенка школьного возраста в лагерь летом 2024 года, говорится в опросе ВТБ и банка «Открытие».
Порядка 39% родителей, которые решили отправить детей в лагерь, потратят на это менее 20 тысяч рублей, еще 27% планируют потратить от 20 до 40 тысяч рублей. Кроме того, 12% респондентов отметили, что отдых их детей в детском лагере будет организован за счет бюджета или работодателя, отмечает «Газета.Ru».
Самыми популярными у россиян лагерями стали загородные (37%) и городские муниципальные (26%). Частные лагеря для своих детей рассматривают 23% россиян. Еще 37% опрошенных рассказали, что рассматривают лагеря для оздоровления и профилактики болезней у детей.
Опрос был проведен в период с 6 по 17 мая 2024 года среди 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо оснастить убежищами ведомственные детские лагеря, где отдыхают дети сотрудников силовых структур, ведь именно на них могут быть направлены террористические атаки украинской стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru