«Ижавиа» возместит расходы пассажирам рейса из Ижевска в Сочи

По его словам, пассажиры благополучно прибыли к месту назначения. 18 марта в аэропорту Сочи из-за плохой видимости были задержаны девять рейсов. Авиакомпания «Ижавиа» сообщала, что рейс Ижевск — Сочи приземлился на запасном аэродроме Махачкалы.

В такой ситуации оказались все самолеты, летевшие в Сочи.

Ранее самолет Ту-204, следовавший из Норильска в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Толмачево с поврежденным шасси.

