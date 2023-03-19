«Ижавиа» возместит расходы пассажирам рейса из Ижевска в Сочи

Авиаперевозчик «Ижавиа» возместит пассажирам рейса из Ижевска в Сочи расходы за потерянный день отпуска, сообщил в Teleegram председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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По его словам, пассажиры благополучно прибыли к месту назначения. 18 марта в аэропорту Сочи из-за плохой видимости были задержаны девять рейсов. Авиакомпания «Ижавиа» сообщала, что рейс Ижевск — Сочи приземлился на запасном аэродроме Махачкалы.

В такой ситуации оказались все самолеты, летевшие в Сочи.

Ранее самолет Ту-204, следовавший из Норильска в Новосибирск, совершил посадку в аэропорту Толмачево с поврежденным шасси.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиРосавиацияАвиакомпания

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