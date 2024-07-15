Почти 2000 автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста
15 июля 202409:41
Почти две тысячи автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста.
Очереди образовались из-за большого турпотока и двух временных ограничений движения минувшей ночью.
По данным оперштаба, со стороны Тамани в очереди находятся 1400 автомобилей, время ожидания — около четырех часов. Со стороны Керчи в пробке стоят 350 машин, ждать проезда им около часа.
Накануне в очереди на Крымский мост со стороны Тамани собрались 600 авто, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru