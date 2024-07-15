Почти 2000 автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста

Почти две тысячи автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста.

На подъездах к Крымскому мосту скопилось более тысячи автомобилей

Очереди образовались из-за большого турпотока и двух временных ограничений движения минувшей ночью.

По данным оперштаба, со стороны Тамани в очереди находятся 1400 автомобилей, время ожидания — около четырех часов. Со стороны Керчи в пробке стоят 350 машин, ждать проезда им около часа.

Накануне в очереди на Крымский мост со стороны Тамани собрались 600 авто, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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