Почти 2000 автомобилей выстроились в огромные пробки у Крымского моста

Очереди образовались из-за большого турпотока и двух временных ограничений движения минувшей ночью.



По данным оперштаба, со стороны Тамани в очереди находятся 1400 автомобилей, время ожидания — около четырех часов. Со стороны Керчи в пробке стоят 350 машин, ждать проезда им около часа.

Накануне в очереди на Крымский мост со стороны Тамани собрались 600 авто, напоминает RT.

