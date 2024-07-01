Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым за шесть месяцев на 15%

Два миллиона туристов посетили Крым в первой половине текущего года, этот показатель на 15% превысил уровень первого полугодия 2023-го. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как отметил руководитель республики, 60,8% туристов прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, 31,7% – по железной дороге, 7,5% – по сухопутному маршруту через исторические регионы РФ.

«В июне число туристов выросло в сравнении с прошлым годом на 25% – в республике отдохнуло более 746 тысяч человек. Средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона указал, что, согласно данным Министерства курортов и туризма, средний уровень бронирования на июль составил 51%, на август — 47%.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обстановка для туристов в регионе достаточно безопасная, пишет RT.

