Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустят автобусы

Минтранс сообщил о запуске регулярных автобусных рейсов из Ростова-на-Дону в Стамбул. Как сообщается на сайте ведомства, стартовать перевозки должны с 1 марта.

Выезд из Ростова-на-Дону запланирован на девять часов по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Стамбул — в час ночи по четвергам, воскресеньям и вторникам. Билет в одну сторону обойдется примерно в десять тысяч рублей.