Из Ростова-на-Дону в Стамбул запустят автобусы

Минтранс сообщил о запуске регулярных автобусных рейсов из Ростова-на-Дону в Стамбул. Как сообщается на сайте ведомства, стартовать перевозки должны с 1 марта.

Выезд из Ростова-на-Дону запланирован на девять часов по вторникам, пятницам и воскресеньям. Прибытие в Стамбул — в час ночи по четвергам, воскресеньям и вторникам. Билет в одну сторону обойдется примерно в десять тысяч рублей.

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Автобус проследует через Семикаракорск, Зимовники, Сальск, Пятигорск, Нальчик, Трабзон. Часть маршрута пройдет по Грузии.

Дорога займет более двух суток. Каждые четыре часа предполагаются санитарные остановки.

Ранее сообщалось, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году.


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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ТуризмАвтобусыСтамбул

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