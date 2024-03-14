Из городов России запустят новые рейсы за границу
Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниями для полетов за границу. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
Согласно документу, можно будет легче улететь за границу из российских городов. Так, авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Иркутска, Новосибирска и Грозного в Грузию. При этом в Бахрейн можно будет улететь из Москвы, Грозного, Махачкалы и Сочи. В Саудовскую Аравию можно будет улететь из Минеральных Вод, Сочи, Казани, Уфы, Грозного и Москвы.
Кроме того, «Уральские авиалинии» будут летать из Сочи в Индию, «ИрАэро» — в Казахстан из Махачкалы и Самары, а «Аврора» — в Китай из Южно-Сахалинска.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН заявил, что весной россияне поедут отдыхать в ОАЭ, Таиланд, Бахрейн, на Мальдивы и Шри-Ланку, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из городов России запустят новые рейсы за границу
- Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%
- СМИ: Дэнни Де Вито готов вернуться к роли Пингвина, если фильм снимет Тим Бёртон
- ЦБ сообщил о резком падении спроса россиян на ипотеку
- В Хакасии обрушилась стена аварийного дома
- Минобороны РФ: Беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью
- Шведский холдинг по разработке компьютерных игр Embracer уходит из России
- Новый семейный комедийный сериал «Всё ОК» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink
- ВС РФ сорвали попытку прорыва ВСУ в Белгородскую область
- МИД России внес экс-посла Салливана и еще более 200 граждан США в стоп-лист
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru