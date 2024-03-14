Из городов России запустят новые рейсы за границу

Согласно документу, можно будет легче улететь за границу из российских городов. Так, авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Иркутска, Новосибирска и Грозного в Грузию. При этом в Бахрейн можно будет улететь из Москвы, Грозного, Махачкалы и Сочи. В Саудовскую Аравию можно будет улететь из Минеральных Вод, Сочи, Казани, Уфы, Грозного и Москвы.

Кроме того, «Уральские авиалинии» будут летать из Сочи в Индию, «ИрАэро» — в Казахстан из Махачкалы и Самары, а «Аврора» — в Китай из Южно-Сахалинска.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН заявил, что весной россияне поедут отдыхать в ОАЭ, Таиланд, Бахрейн, на Мальдивы и Шри-Ланку, передает «Радиоточка НСН».

