В Шри-Ланке решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам
Власти Шри-Ланки заявили, что больше не будут продлевать долгосрочные туристические визы россиянам. Такое заявление сделал генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития, передает ТАСС.
«Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой», — пояснил он.
По словам Илукпитии, российские туристы с долгосрочными визами должны уехать из страну до 7 марта, отмечает RT.
Ранее посольство России обратилось к россиянам, живущим в Шри-Ланке, вернуться на родину. Дипломаты дали рекомендацию из-за инцидентов, которые участились в отношении россиян на острове, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru