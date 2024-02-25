В Шри-Ланке решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам

«Правительство больше не будет продлевать визы. Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой», — пояснил он.



По словам Илукпитии, российские туристы с долгосрочными визами должны уехать из страну до 7 марта, отмечает RT.

Ранее посольство России обратилось к россиянам, живущим в Шри-Ланке, вернуться на родину. Дипломаты дали рекомендацию из-за инцидентов, которые участились в отношении россиян на острове, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



