«ОАЭ, Африка и Сочи»: Куда россияне отправятся весной

Он также рассказал о популярных внутренних направлениях у россиян весной. По словам Арутюнова, это Сочи, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ.

«Традиционно весна – это Сочи, заканчивается горнолыжка, в марте еще можно кататься. В мае уже открывают купальный сезон. Также Москва, Казань, Питер, к ним в последние годы активно присоединился Калининград, идет рост продаж. Набирает популярность Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия. Самый бюджетный вариант, если мы говорим о жителях Москвы и Центральной России – это путешествие по «Золотому кольцу». Весной уже можно гулять по улицам подольше и цены на гостиницы там не кусаются: от двух-трех тысяч рублей за сутки. Летом будет все дороже», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее исследование «Яндекс Путешествий» показало, что россияне в этом году стали намного активнее планировать путешествия в Азию. В частности, ранние бронирования в Китай выросли в семь раз, а в Японию – в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».

