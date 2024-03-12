«ОАЭ, Африка и Сочи»: Куда россияне отправятся весной
Весной, прежде всего, популярны страны Ближнего Востока, при этом россияне также едут в Сочи, Москву и Казань, отметил в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Весной россияне поедут отдыхать в ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку, также популярность набирает Африка, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в интервью НСН.
«Весной, прежде всего, популярны страны Ближнего Востока, возглавляют список Эмираты, там самая лучшая погода, температура воздуха порядка +27 градусов, не жарко, при этом вода уже не такая прохладная. Соответственно, есть прямые перелеты в Оман, Катар, Бахрейн. Также традиционно – Таиланд, куда у нас тоже есть прямые рейсы. Дальше народ разлетается и на Самуи, и на другие острова, многие посещают экскурсионную программу в Бангкоке. Набирает популярность Китай, туры по принципу бизнес плюс отдых. Еще Мальдивы, Шри-Ланка, поднимается и Африка. В мае Турция начнет свое великое шествие: по многим отелям акция раннего бронирования», – сказал Арутюнов.
Он также рассказал о популярных внутренних направлениях у россиян весной. По словам Арутюнова, это Сочи, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Калининград и Северный Кавказ.
«Традиционно весна – это Сочи, заканчивается горнолыжка, в марте еще можно кататься. В мае уже открывают купальный сезон. Также Москва, Казань, Питер, к ним в последние годы активно присоединился Калининград, идет рост продаж. Набирает популярность Северный Кавказ: Дагестан, Северная Осетия. Самый бюджетный вариант, если мы говорим о жителях Москвы и Центральной России – это путешествие по «Золотому кольцу». Весной уже можно гулять по улицам подольше и цены на гостиницы там не кусаются: от двух-трех тысяч рублей за сутки. Летом будет все дороже», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее исследование «Яндекс Путешествий» показало, что россияне в этом году стали намного активнее планировать путешествия в Азию. В частности, ранние бронирования в Китай выросли в семь раз, а в Японию – в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».
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