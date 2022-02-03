Италия откроется для туристов, привитых непризнанными ЕС вакцинами

Италия откроется для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, которые не признаны в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с сертификатом о вакцинации или с отрицательным результатом теста на коронавирус туристы смогут пользоваться услугами.

Глава Минздрава Италии Роберто Сперанца отметил, что это позволит расширить возможности сферы туризма. Он уточнил, что это решение не отменяет другие ограничения на въезд.

Ранее в Италии ввели штраф в размере 100 евро (8,6 тысячи рублей) для граждан страны старше 50 лет за отказ от вакцинаци от COVID-19.







