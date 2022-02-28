Итальянцам рекомендовали покинуть Россию

Министерство иностранных дел Италии рекомендовало итальянцам отложить все поездки в Россию, сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве призвали граждан Италии покинуть территорию РФ.

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