Итальянцам рекомендовали покинуть Россию
28 февраля 202212:10
Министерство иностранных дел Италии рекомендовало итальянцам отложить все поездки в Россию, сообщает РИА Новости.
Также в ведомстве призвали граждан Италии покинуть территорию РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru