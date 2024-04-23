В АТОР перечислили страны, которые россияне могут посетить без загранпаспорта
Россияне могут посетить без визы и загранпаспорта шесть стран: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Добраться в Белоруссию туристы могут самолетом, поездом или автомобилем. Прямые рейсы в Минск доступны из более чем десяти российских городов, при этом из Санкт-Петербурга можно улететь в Гомель, из Москвы — в Гомель и Брест. Билеты в белорусскую столицу стоят от 10,2 тысячи рублей в одну сторону на человека (отправление 27 апреля), цены на экскурсионные туры на двоих на два дня начинаются от 28 тысяч.
В Казахстан можно отправиться прямыми рейсами из Москвы или регионов, самолеты летают в Астану, Алматы, Актау, Шымкент. На билеты в Актау придется потратить от 13 тысяч рублей в одну сторону на одного человека, в Астану — от 18,2 тысячи. Экскурсионные туры на три дня стоят от 72 тысяч рублей за двоих.
Прямыми рейсами можно попасть из Москвы в киргизские Бишкек и Ош. Билеты обойдутся в сумму от 14,3 тысячи рублей (в одну сторону, один пассажир). В республике доступны экскурсионные туры на семь дней, они стоят от 150 тысяч за двоих.
Также по российскому паспорту можно въехать в международные аэропорты Еревана и Гюмри в Армении. Билеты из Москвы в одну сторону стоят от 21,2 тысячи рублей на человека, экскурсионные туры на двоих на пять дней – от 73 тысяч.
Добраться в Абхазию можно на поезде или на автомобиле, либо долететь до Сочи и пересечь границу на маршрутном такси. На билеты из Москвы в Сочи в одну сторону придется потратить от 11,3 тысячи рублей на пассажира, экскурсионный тур на четыре дня на двоих можно купить от 36,3 тысячи, отдых на море обойдется в сумму от 13,5 тысячи.
Кроме того, россияне могут посетить Южную Осетию, доехав автотранспортом по Транскавказской автомагистрали или долетев самолетом до Владикавказа, а затем отправившись в Цхинвал на автобусе или такси. Перелет из Москвы во Владикавказ в одну сторону стоит от 11,3 тысячи рублей на человека. На экскурсионный тур на двоих на пять дней придется потратить от 32 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru