СМИ: власти Таиланда утвердили продленные визы для привлечения туристов

Правительство Таиланда утвердило продленные визы для туристов, студентов и тех, кто работает удаленно, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на официального представителя правительства Чая Ватчаронга.



Власти также увеличили список стран, чьи граждане могут находиться без визы в стране, на 60 дней — теперь это 93 страны. Целью таких изменений стало поддержание туристической отрасли и привлечение «цифровых кочевников».