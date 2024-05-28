СМИ: власти Таиланда утвердили продленные визы для привлечения туристов
Правительство Таиланда утвердило продленные визы для туристов, студентов и тех, кто работает удаленно, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на официального представителя правительства Чая Ватчаронга.
Власти также увеличили список стран, чьи граждане могут находиться без визы в стране, на 60 дней — теперь это 93 страны. Целью таких изменений стало поддержание туристической отрасли и привлечение «цифровых кочевников».
Также иностранные студенты таиландских вузов смогут оставаться в стране еще на год после окончания обучения. Эта мера призвана способствовать привлечению квалифицированных специалистов в различные секторы экономики.
Туризм является важным фактором развития для второй по величине экономики Юго-Восточной Азии, наряду с производством и экспортом автомобилей, электроники и сельскохозяйственной продукции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru