«Туристы не испугались»: Атака ВСУ на Севастополь не вызвала паники в Крыму
В Крыму случаев отмены бронирования отелей практически не наблюдается, в Севастополе отдыхающие частично перебираются с западного побережья на южное, сказала НСН Наталия Стамбульникова.
Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова заявила в интервью НСН, что ракетная атака на Севастополь никак не отразилась на туризме в городе и в Крыму.
ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российским военным удалось сбить четыре ракеты, но один снаряд отклонился от траектории и взорвался над городским пляжем. Погибли пять человек, пострадали свыше 150. Стамбульникова заявила, что, несмотря на произошедшее, паники не наблюдается ни в самом Севастополе, ни в Крыму.
«На туризме в Республике Крым это совершенно никак не отразилось, туристов случившееся не пугает. Если и есть редкие случаи отмены бронирования, тут же поступает новая бронь. Что же касается Севастополя с его обширной и разнообразной пляжной картой, здесь ситуация несколько иная: с западного побережья Севастополя больше перебираются на юг, но о массовой истерии говорить нельзя. Пандемия COVID-19 была куда более серьезным испытанием, которое мы пережили. Отельеры — довольно гибкие люди, которые не поддаются паническим настроениям. Туристическому сезону быть, несмотря ни на что», — заверила Стамбульникова.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти не принимали решений о закрытий туристического сезона в Крыму на фоне атаки ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РКН потребовал от Opera и Google усложнить доступ к данным об обходе блокировок
- Врач рассказала, почему люди становятся «антипрививочниками»
- Эксперт Демидов заявил, что выпуск бензина в РФ отстает от планов Минэнерго
- СМИ: Жители Отрадного залили краской автомобль солиста группы «Три дня дождя»
- МО РФ: Продолжается ввоз на Украину веществ, позволяющих создать «грязную бомбу»
- В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп
- СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии
- Адвокат Багатурия: Отцу террористов Омарову может грозить срок за пособничество
- «Успела отскочить»: Очевидцы о падении машины с парковки в Краснодаре
- В Совбезе назвали ничтожными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru