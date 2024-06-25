«Туристы не испугались»: Атака ВСУ на Севастополь не вызвала паники в Крыму

В Крыму случаев отмены бронирования отелей практически не наблюдается, в Севастополе отдыхающие частично перебираются с западного побережья на южное, сказала НСН Наталия Стамбульникова.

Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова заявила в интервью НСН, что ракетная атака на Севастополь никак не отразилась на туризме в городе и в Крыму.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российским военным удалось сбить четыре ракеты, но один снаряд отклонился от траектории и взорвался над городским пляжем. Погибли пять человек, пострадали свыше 150. Стамбульникова заявила, что, несмотря на произошедшее, паники не наблюдается ни в самом Севастополе, ни в Крыму.

«Никаких отмен»: Крым планирует принять на 10% туристов больше этим летом

«На туризме в Республике Крым это совершенно никак не отразилось, туристов случившееся не пугает. Если и есть редкие случаи отмены бронирования, тут же поступает новая бронь. Что же касается Севастополя с его обширной и разнообразной пляжной картой, здесь ситуация несколько иная: с западного побережья Севастополя больше перебираются на юг, но о массовой истерии говорить нельзя. Пандемия COVID-19 была куда более серьезным испытанием, которое мы пережили. Отельеры — довольно гибкие люди, которые не поддаются паническим настроениям. Туристическому сезону быть, несмотря ни на что», — заверила Стамбульникова.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти не принимали решений о закрытий туристического сезона в Крыму на фоне атаки ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУАтакаТуризмКрымСевастополь

Горячие новости

Все новости

партнеры