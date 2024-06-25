«Туристы не испугались»: Атака ВСУ на Севастополь не вызвала паники в Крыму

Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова заявила в интервью НСН, что ракетная атака на Севастополь никак не отразилась на туризме в городе и в Крыму.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня в 12:15 по московскому времени, сообщило Минобороны России. Для ударов украинские войска использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российским военным удалось сбить четыре ракеты, но один снаряд отклонился от траектории и взорвался над городским пляжем. Погибли пять человек, пострадали свыше 150. Стамбульникова заявила, что, несмотря на произошедшее, паники не наблюдается ни в самом Севастополе, ни в Крыму.