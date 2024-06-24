Песков: Решений закрывать турсезон в Крыму не принималось

Власти не принимали решений о закрытии туристического сезона в Крыму на фоне атаки ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не принималось», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что пока «ничего не может сказать» по теме.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS, напоминает РЕН ТВ. По данным губернатора города Михаила Развожаева, погибли четыре человека, еще 151 пострадал.

Как отметил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН, на полуострове не ожидают срыва курортного сезона на фоне обстрела.

