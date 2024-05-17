«Никаких отмен»: Крым планирует принять на 10% туристов больше этим летом

Малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% предстоящим летом, полуостров приготовил специальные предложения, скидки, интересные идеи для отпуска и готов «побороться» с Краснодарским краем, рассказала председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН.

После двухлетнего спада туристический рынок Крыма начал восстанавливаться, пишет «Коммерсант». Туроператоры ждут, что летом число путешественников вырастет на 20–60% год к году. Такой оптимизм основан на итогах майских праздников, во время которых полуостров посетило значительное число отдыхающих.