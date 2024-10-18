Исследование: Большинство российских туристов встретят Новый год в Москве и Питере

Кроме того, в топ-10 популярных направлений вошли Зеленоградск, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск и Шерегеш.

Вместе с тем 73% опрошенных отметят Новый год дома. В гости отправятся 13% респондентов, 6% проведут встретят праздник на даче, по 3% — в гостиницах и на городских площадка, 2% — в ресторанах.

Ранее сообщалось, что туристические поездки на новогодние праздники подорожают до 270%.

