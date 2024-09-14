СМИ: Турпакеты на новогодние праздники подорожают до 270%

По данным СМИ, съездить в село Териберка в Мурманской области зимой 2024 года обойдется россиянам в два раза дороже, чем годом ранее. Морская прогулка, ферма с хаски и оленями, путешествие по кладбищу кораблей встанет в 70 тысяч рублей за день.



Шерегеш в Кемеровской области подорожает до 270%. Неделя отдыха с завтраком обойдется в 210 тысяч рублей. Недельный отдых на Камчатке будет стоить от 150 тысяч рублей. Желающим посетить Эльбрус придется выложить 57-65 тысяч рублей за человека. Тур по Дагестану к Новому году поднимется до 75 тысяч рублей.



Самым дорогим новогодним направлением станет курорт Красной Поляны, за который туристам придется отдать 400 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что оплачивать туры на Новый год нужно уже сейчас, дальше цены будут только расти, горящих путевок не ожидается, а туристы из других стран могут разобрать места в лучших гостиницах и отелях.

