СМИ: Турпакеты на новогодние праздники подорожают до 270%
Туристические поездки на новогодние праздники подорожают до 270%, передает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, съездить в село Териберка в Мурманской области зимой 2024 года обойдется россиянам в два раза дороже, чем годом ранее. Морская прогулка, ферма с хаски и оленями, путешествие по кладбищу кораблей встанет в 70 тысяч рублей за день.
Шерегеш в Кемеровской области подорожает до 270%. Неделя отдыха с завтраком обойдется в 210 тысяч рублей. Недельный отдых на Камчатке будет стоить от 150 тысяч рублей. Желающим посетить Эльбрус придется выложить 57-65 тысяч рублей за человека. Тур по Дагестану к Новому году поднимется до 75 тысяч рублей.
Самым дорогим новогодним направлением станет курорт Красной Поляны, за который туристам придется отдать 400 тысяч рублей.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что оплачивать туры на Новый год нужно уже сейчас, дальше цены будут только расти, горящих путевок не ожидается, а туристы из других стран могут разобрать места в лучших гостиницах и отелях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru