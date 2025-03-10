СМИ: Россияне застряли на Пхукете из-за неприлетевшего лайнера
Российские туристы застряли на тайском курорте Пхукет из-за неприлетевшего самолета авиакомпании Azur Air, сейчас задержка рейса составила более 22 часов. Об этом сообщил сайт TourDom.ru.
Отмечается, что еще в 00:55 10 марта должны были вернуться в Красноярск. По предварительным данным, самолет приземлится в российском воздушной гавани в 23:30 (19:30 по московскому времени) 10 марта.
Пассажиров разместили в гостинице на время ожидания.
Ранее около 50 пассажиров не смогли вылететь из Тбилисского международного аэропорта в Москву в результате смены судна авиакомпании Red Wings. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru