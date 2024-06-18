Иранские власти сообщили о планах принять рекордное число туристов из России

Иранские власти заявили о намерении принять рекордное число туристов из России, сообщила газета Tehran Times.

Отмечается, что в прошлом году в Иране побывали порядка 50 тысяч российских путешественников. По словам главы управления маркетинга и развития иностранного туризма в министерстве культурного наследия и туризма Ирана Муслима Шоджаи, планируется достичь новый максимум в 2024 году.

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Шоджаи добавил, что Россию посетили около 60 тысяч туристов из Ирана в 2023 году. Он указал на существенный потенциал роста турпотока у обоих государств и отметил важность шагов со стороны Москвы и Тегерана по взаимообмену опытом.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что наличие стыковочных рейсов при перелете в Марокко может отпугнуть российских туристов от полетной программы.

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ФОТО: РИА Новости
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