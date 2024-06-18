Иранские власти сообщили о планах принять рекордное число туристов из России

Шоджаи добавил, что Россию посетили около 60 тысяч туристов из Ирана в 2023 году. Он указал на существенный потенциал роста турпотока у обоих государств и отметил важность шагов со стороны Москвы и Тегерана по взаимообмену опытом.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что наличие стыковочных рейсов при перелете в Марокко может отпугнуть российских туристов от полетной программы.

