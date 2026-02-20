Если турист все-таки опоздал на стыковочный рейс, то это, скорее всего, станет его личной ответственностью.

«Турист должен взвешивать свои риски, потому что тут уже ни туроператор, ни авиакомпания не может нести ответственность. Сейчас ситуация в стране такая, что план «ковер» могут внести в любой момент или случиться снегопад. Когда люди берут себе стыковку всего два или пять часов между рейсами, то всякое может случиться. Мы рекомендуем всегда брать состыковку между рейсами не менее четырех часов. Этого хватит только впритык: пройти границу, выйти из одного терминала, перейти в другой, зарегистрироваться на новый рейс. Поэтому, если человек берет несквозной тариф, то желательно закладывать больше времени для пересадки», - посоветовал туроператор.

Проблема характерна именно для Китая в связи с тем, что перелеты китайскими авиакомпаниями очень бюджетные.

«Китайцы продают билеты очень дешево. Причем в дешевые билеты входит полноценный багаж, ручная кладь, могут даже покормить во время полета. Люди видят привлекательные цены и летят китайскими авиакомпаниями. С ними по цене мало кто может конкурировать. Например, если лететь в Санью через Пекин, то билет будет стоить 50 тысяч рублей, а если напрямую - 100 тысяч рублей. Когда турист видит, что разница в два раза, то, конечно, решает лететь не прямым рейсом», - пояснил Арзуманов.

