ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в Брянской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области из-за атаки БПЛА повреждены три частных дома

Он указал, что FPV-дронами было атаковано село Воронок Стародубского муниципального округа.

«Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль. Пострадавших нет», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Богомаз заявил, что после атак ВСУ в Брянске и области было нарушено тепло- и электроснабжение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
