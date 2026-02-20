ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области
20 февраля 202615:24
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больнице в Брянской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Он указал, что FPV-дронами было атаковано село Воронок Стародубского муниципального округа.
«Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль. Пострадавших нет», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Богомаз заявил, что после атак ВСУ в Брянске и области было нарушено тепло- и электроснабжение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
