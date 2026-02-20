Рост цен в автомастерских не подтолкнет россиян к «гаражным» сервисам
Последнее время в гаражных сервисах цены могут быть выше, чем в сетевых центрах, сказал НСН Александр Казаченко.
Рост цен на услуги шиномонтажных сервисов — сезонное явление, когда большая часть автомобилистов «переобуются», тогда цены поползут вниз, сказал НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Представители крупных шиномонтажных сервисов анонсировали повышение цен на свои услуги весной на 10–15%, сообщили «Известиям» представители отрасли. В качестве причин участники рынка называют дефицит кадров, рост расходов на персонал и оборудование, увеличение административной нагрузки. Казаченко отметил, что все цены потихоньку растут.
«На весенний шиномонтаж цены вырастут. Это связано с НДС, с ростом зарплат сотрудников. Это будет сезонный всплеск. Цена пойдет вниз, когда основная масса людей переобуется. Как правило, в сезон цены вырастают, а потом снижаются. В сфере автосервисов расти будет все пропорционально. Все услуги будут дорожать. Рост цен на услуги автосервисов не повлияет на спрос, ни в какие "гаражи" автовладельцы не уйдут. Последний пять-семь лет есть такая тенденция, что в так называемых "гаражах" не факт, что будет дешевле. Во многих сетевых сервисах стоимость на услуги ниже, чем у дяди Васи в гараже, который 20 лет что-то своим руками делает», — сказал собеседник НСН.
Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила НСН, что ни один автомобильный рынок ни одной страны не локализован на 100%, даже Китая, поэтому мечты о полном импортозамещении – это утопия.
